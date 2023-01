Katalysatordieven aangehouden in Geleen

De aangehouden verdachten zijn een 16-jarige man en een 20-jarige man beiden uit de gemeente Sittard-Geleen. Zij werden aangehouden op de Wevestraat in Geleen. De politie denkt dat de beide mannen afgelopen nacht op meerdere plaatsen katalysatoren hebben gestolen. Uit onderzoek is gebleken dat met name katalysatoren van auto's van het merk Mitsubischi ontvreemd zijn. De politie is op zoek naar de eigenaren van de katalysatoren die bij de verdachten zijn aangetroffen. Bent u afgelopen nacht slachtoffer geworden van de diefstal van een katalysator neem dan contact op met de politie voor het doen van aangifte. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844.