Politie neemt in 2022 honderden kilo’s drugs in beslag door internationaal Hazeldonk samenwerkingsverband

Etoile

In 2022 is de meerdaagse internationale Etoile-actie vijf keer georganiseerd. De acties vonden zowel op de weg als ook op het spoor plaats. Tijdens de Etoile-acties werd regelmatig gewerkt met gemengde patrouilles, wat achtervolgingen over de landsgrenzen heen makkelijker maakte.

Er werd in totaal meer dan 48 kg marihuana, 70 kg hasj, 73 kg cocaïne, 79.000 xtc-pillen en bijna 264.000 euro cash gevonden. De Etoile-controles leidde na rechercheonderzoek ook tot de ontdekking van een drugslab en een cocaïnewasserij in België en een opslagruimte in Nederland met 102 kg cocaïne en attributen voor een cocaïnewasserij.