Onderzoek naar poging overval op tankstation aan Lloydsweg in Veendam

De politie kreeg rond 19:45 uur een melding van een overval. Ter plaatse bleek dat de overvaller het personeel had bedreigd met een wapen. De verdachte is er uiteindelijk vandoor gegaan en er is geen buit gemaakt. Bij het incident is niemand gewond geraakt.

De politie is meteen begonnen met een onderzoek. Zo is er gesproken met betrokkenen en getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld.

De verdachte is nog niet aangehouden. Het zou gaan om een man met een lichte huidskleur. Hij heeft een fors postuur en hij is ongeveer 1.70 meter lang. De man droeg een middelblauwe spijkerbroek, een donkerblauwe jas met een witte rits en capuchon en zwarte sportschoenen met deels witte zolen.

Heeft u meer informatie over deze poging overval? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken.