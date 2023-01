Agent verwond bij aanhouden verdachte jeugdoverlast

Geweld tegen agenten

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politieagenten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Wanneer er sprake is van geweld tegen een agent wordt de aangifte altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist.

Gezamenlijke overlastaanpak

De jeugdoverlast in en rondom het Kaaikhof is een bekend probleem. De gemeente en politie werken samen om deze problematiek tegen te gaan. Zo is er recentelijk beleid van kracht geworden waardoor overlastplegers een verblijfsontzegging kunnen krijgen. Hiermee wordt de toegang tot een bepaald gebied ontzegd. Ook wordt er in en rondom het Kaaikhof meer gehandhaafd en gesurveilleerd en gaat er veel aandacht naar preventie.