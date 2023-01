Man (57) aangehouden na dollemansrit

Achthuizen - Een 57-jarige man uit Roosendaal is dinsdag in het begin van de avond na een achtervolging aangehouden op de Eerste Noordboutweg in Ooltgensplaat. De man werd gezocht omdat hij eerder die middag in Roosendaal betrokken zou zijn geweest bij een mishandeling en het verlaten van een plaats ongeval. Tijdens zijn vlucht probeerde hij een agent aan te rijden. Een andere politiewagen is toen de auto van de verdachte aangereden om hem de berm in te sturen. Daar kon de man worden aangehouden.