Verdachten binnen uur aangehouden tijdens Burgernet-oefening

De oefening begon in Wijk bij Duurstede rond 17.00 uur, waar het signalement van de verdachten van de zogenaamde woninginbraak werd gedeeld via Burgernet in de omgeving. Deze "verdachten" waren eigenlijk collega's gekleed in het juiste signalement en liepen in de buurt rond. Daarnaast deed ook een politiehelikopter mee aan de oefening. Binnen een halfuur kon de eerste verdachte al worden aangehouden door meerdere meldingen van oplettende Burgernet-deelnemers. Omdat er sprake was van twee verdachten ging de zoektocht door. Door hulp van de politiehelikopter kon uiteindelijk de tweede verdachte rond 18.00 uur worden aangehouden in een steegje nabij Aardbeiengaard.

Dezelfde oefening werd vervolgens rond 19.30 uur uitgevoerd in Leersum, waarbij ook weer de politiehelikopter mee deed. Ook hierbij kwamen al snel burgernetmeldingen binnen. Hierdoor kon de eerste verdachte rond 20.20 uur worden aangehouden op de Kwartellaan. Ongeveer een kwartier later kon ook de tweede verdachte worden aangehouden, ook door meerdere meldingen van burgernetdeelnemers.

We willen iedereen bedanken voor het deelnemen aan deze oefeningen.

Doel van de oefening

Het doel van deze twee oefeningen was het bewustzijn van het belang van Burgernet vergroten. En er daardoor voor zorgen dat meer mensen zich aanmelden voor Burgernet. Hoe meer mensen deelnemen aan Burgernet, hoe sneller de politie informatie ontvangt die belangrijk is voor de zoekactie.

Aanmelden Burgernet

Burgernet is een waarschuwingssysteem waarbinnen burgers, gemeente en politie samenwerken. Het wordt ingezet bij onder andere diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving, en vermiste personen. Voelt u zich betrokken bij uw eigen buurt? Wilt u persoonlijk bijdragen aan een veilige leefomgeving? Neem dan deel aan Burgernet! Met Burgernet helpt u om verdachten van misdrijven op te sporen en om vermiste personen terug te vinden. U helpt dus echt mee aan de veiligheid in uw buurt. Ga naar Burgernet.nl en meld u meteen aan of download de app.