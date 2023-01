Een opmerkelijke diefstal van rolstoelen

Helmond

We kijken eigenlijk bijna nergens meer van op. Er wordt van alles gestolen wat los en vast zit. Maar rolstoelen… dat is toch wel heel opmerkelijk. In de periode mei - juni van vorig jaar werden er bij een bedrijf aan de Lage Dijk in Helmond tientallen rolstoelen gestolen. Een maand later werden er bij een heler bijna 30 rolstoelen in beslag genomen. We laten beelden zien van de twee daders waar we naar op zoek zijn.

Bakel

Hoe criminelen hun slachtoffers van spoofing bespelen, het blijft soms ongelooflijk. Ook deze week staan we weer bij een zaak stil. We kunnen namelijk niet vaak genoeg waarschuwen: trap er niet in! Deze keer is een 80-jarige vrouw uit Bakel het slachtoffer. De vrouw werd gebeld door een crimineel die zich voordeed als bankmedewerker. Drie uur lang werd de oudere dame aan de praat gehouden. In de tussentijd haalde iemand haar bankpassen en pincodes op. We laten beelden van de man zien die met haar pas pint. Laten we zorgen dat dit ophoudt. Waarschuw uw omgeving voor dit soort praktijken. En bel als u denkt te weten wie de mannen op de beelden zijn!

Kijk en help mee! Bureau Brabant wordt elke maandag vanaf 17.00 uur uitgezonden bij Omroep Brabant en daarna tot en met dinsdagmiddag regelmatig herhaald.