Drie verdachten aangehouden na dodelijk steekincident

De politie kreeg vrijdagavond rond 21.00 uur een melding dat iemand op de Doctor H.E. van Geldererf was neergestoken. Toen de agenten arriveerden troffen ze op straat een zwaargewonde man aan. De hulpdiensten hebben het slachtoffer op straat gereanimeerd. Met de ambulance werd het zwaargewonde slachtoffer naar een ziekenhuis vervoerd. De hulp mocht helaas niet meer baten en is het slachtoffer kort na aankomst in het ziekenhuis overleden.

Grootschalig opsporingsonderzoek

De politie heeft onder leiding van een officier van justitie een grootschalig opsporingsonderzoek (TGO) ingesteld en doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Uit dit eerste onderzoek kwamen al snel de namen van de drie verdachten naar voren. De drie minderjarigen werden op zaterdagochtend in een woning in Den Haag aangehouden.

Getuigen

Het onderzoek is op dit moment in volle gang. Het onderzoeksteam is op zoek naar mensen die mogelijk meer weten over de exacte toedracht van het steekincident. Dan roepen wij u op contact op te nemen met de politie via onderstaande contactmogelijkheden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden van de omgeving. Via onderstaand formulier kunt u tips en/of beelden direct uploaden.