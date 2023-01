Honderden actievoerders XR aangehouden bij klimaatactie

Kort voor het middaguur werden twaalf activisten aangehouden omdat zij probeerden de Utrechtsebaan te blokkeren. Zij zijn aangehouden voor het plegen van voorbereidingshandelingen van een strafbaar feit. Kort daarna liepen honderden mensen de tunnelbak van de Utrechtsebaan/A12 in om daar te protesteren. Deze actie was verboden en nadat de politie meerdere keren had gevorderd, verliet een groot deel van de actievoerders de actielocatie. De klimaatactivisten die niet weggingen zijn aangehouden en per bus naar een politiebureau gebracht. Onder hen was een activist die een gebiedsverbod voor de A12/Utrechtsebaan negeerde. De aanhoudingen verliepen zowel de kant van de actievoerders als de politie rustig en vreedzaam.

Proces aangehouden actievoerders

Alle aangehouden actievoerders zijn overgebracht naar een politiebureau voor de afhandeling van hun aanhouding. Daarbij is gevraagd of zich onder de aangehouden actievoerders minderjarigen, mensen met een medische aandoening of een andere bijzondere reden bevonden en of zij dat wilden melden, zodat zij sneller konden worden afgehandeld. Daarna zijn we aan de slag gegaan met het vaststellen van hun identiteit. Als wij die identiteit niet kunnen vaststellen, bestaat de kans dat de aangehouden persoon langer wordt vastgehouden. Aan het begin van de avond was een deel van de actievoerders weer in vrijheid gesteld. Het Openbaar Ministerie zal zich op een later moment buigen over de afdoening.