32-jarige man gewond na steekincident in Vlaardingen; 35-jarige man aangehouden

De twee mannen, het slachtoffer en de verdachte, kregen door nog onbekende reden onenigheid met elkaar op straat. De verdachte pakte hierop een mes en verwondde de andere man. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd en rug. Vervolgens schoot de verdachte met een balletjespistool op het inmiddels gewonde slachtoffer. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om eerste hulp aan de man te verlenen. Hij is aanspreekbaar met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte sloeg na het incident op de vlucht. Hij kon even later worden aangehouden in een woning in Rotterdam Hoogvliet door de het Team Parate Eenheid (TPE). De rol van de verdachte bij het incident wordt onderzocht.



Grote gevolgen

Nepwapens, zoals balletjespistolen, zijn soms niet te onderscheiden van echte vuurwapens De gevolgen hiervan kunnen groot zijn, omdat de politie moet uitgaan van een vuurwapen.



U kunt ons helpen

Om duidelijk te krijgen wat er precies is voorafgegaan aan het incident, komt de politie graag in contact met mensen die getuige waren van het voorval. Heeft u camerabeelden of meer informatie en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden.