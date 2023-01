Gesloopte spiegel politiebus en ruzie over pizza; twee mannen aangehouden

Agenten zetten de politiebus rond half vier ’s nachts neer op het Kasteelplein, onder het toeziend oog van beveiligingscamera’s. Toen zij de bus daar achterlieten, legde de camera’s vast hoe een jonge man meerdere keren tegen de zijspiegel van de bus trapte, waardoor deze kapot ging. Doordat de dader goed te zien was op de beelden, kon hij kort daarna in de Reigerstraat worden aangehouden.

Iets eerder die avond, rond middernacht, werd aan de Haven een ruit van een horecapand ingeslagen. Daar ging waarschijnlijk een ruzie aan vooraf die ging over de pizza die niet snel genoeg klaar was. De 34-jarige verdachte werd snel daarna in de Karnemelkstraat aangehouden.