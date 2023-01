Man aangehouden na steekincident

De twee slachtoffers, een 28-jarige man uit Oost-Souburg en een 28-jarige man uit Vlissingen, raakten gewond toen ze in een café aan het Bellamypark werden gestoken. Agenten waren zeer snel ter plaatse toen de melding binnen kwam, op dat moment had een beveiliger de verdachte al overmeesterd en naar de grond gewerkt. Een van de slachtoffers was dusdanig gewond dat agenten en een omstander eerste hulp moesten verlenen. Wat de aanleiding van het incident is geweest is nog onduidelijk. De politie nam verklaringen op van meerdere getuigen. De twee slachtoffers zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is vast gezet voor verder onderzoek.

Getuigen

De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden via 0900-8844. Je kan ook een tipformulier invullen.