Man aangehouden voor bedreiging en mishandeling, politie vindt drugs en wapens in woning

De verdachte, die zonder vaste woon- of verblijfplaats is, zou al langdurig zijn ex-partner bedreigen en stalken. Ook zou hij haar mishandeld hebben Omdat de man bij de politie te boek staat als vuurwapengevaarlijk is hij door een arrestatieteam aangehouden.

Doorzoeking

De woning waar de man op dat moment verbleef is vervolgens doorzocht in verband met de aanwezigheid van mogelijke vuurwapens. In het pand werden twee vuurwapens gevonden, vermoedelijk alarmpistolen. Daarnaast vonden agenten in de woning nog pepperspray, enkele duizenden euro’s aan contant geld en verschillende soorten hard- en softdrugs, mogelijk bestemd voor de handel. De bewoonster is ook aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Beide verdachten zijn vastgezet.