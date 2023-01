Overlast gevende man aangehouden

Gedurende de avond kreeg de politie meerdere melding van verschillende mensen op de Grote Markt. De verdachte zou zich daar vervelend gedragen. Hij zou daarbij mogelijk onder invloed van drugs of alcohol zijn. Ook was er sprake dat hij een mes bij zich zou hebben. Daarop hebben agenten de man opgespoord en aangesproken. Omdat er sprake zou zijn van een mes werd de man gefouilleerd. Hij bleek geen mes op zak te hebben. De man werd toen gevraagd om de Grote Markt te verlaten. Toen hij kort daarop toch weer terug kwam is hij aangehouden. Toen hij eenmaal in een politiebus zat begon de man zich te verzetten tegen zijn aanhouding. Uiteindelijk is hij overgebracht naar het politiebureau en in de loop van zaterdagochtend weer in vrijheid gesteld.