Politie zoekt grijze Volkswagen Polo of Golf die betrokken was bij ongeluk Midden-Brabantweg

Het ongeluk gebeurde op de Midden-Brabantweg, vlak voor de kruising met de Heikantlaan. Door de klap kwam één auto tijdelijk op z’n kant terecht. Terwijl de auto over de weg schoof, ramde hij een andere auto die daardoor ook flink beschadigd raakte.

Het lijkt erop dat degene die het ongeluk veroorzaakt heeft, of in ieder geval een belangrijke rol speelde, is doorgereden. Ook deze auto is waarschijnlijk beschadigd, vermoedelijk aan de rechterkant. De auto reed na het ongeluk de Heikantlaan op, richting Tilburg-Noord, de wijk in.

De politie verdenkt de bestuurder van het verlaten van een plaats van ongeval en wil graag weten waar hij of zij is gebleven. Bent u, of kent u de bestuurder of ziet u de auto staan? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.