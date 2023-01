Politie onderzoekt overval casino

De melding kwam rond 01.40 uur binnen. De politie doet ter plaatse verder onderzoek middels het horen van getuigen en het veiligstellen van sporen.

Heeft u rond 01.30 uur iets verdachts gezien in de directe omgeving van de Annastraat, of heeft u wellicht camerabeelden? Dan horen we dat graag. Bel in dat geval met het nummer 0900-8844 of indien gewenst anoniem: 0800-7000.