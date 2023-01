Getuigen gezocht van overval op juwelier

Omstreeks 14.40 uur liep een onbekende man de juwelier binnen. De man liep direct op de twee aanwezige medewerkers af die op dat moment achter de kassa stonden. Hij bedreigde het personeel met een steekwapen en deed vervolgens een greep uit de kassalade. Daarna rende de overvaller de winkel uit in de richting van de Cornelissteeg. De politie werd gealarmeerd en startte direct een onderzoek. Na een zoekslag in de omgeving werd de verdachte niet meer aangetroffen.

Niemand raakte bij de overval gewond. Er waren ten tijde van het incident geen klanten in de winkel.

Van de verdachte is het volgende signalement bekend.



Signalement:

-Man

-Ongeveer 1.65 á 1.70 meter lang

-35-40 jaar oud

-Licht getinte huidskleur

-Heeft een spleetje tussen zijn voortanden

-Droeg een dikke groene jas

-Droeg een grijze pet van het merk Nike

-Droeg een joggingbroek

Getuigen gezocht

De recherche in Haarlem onderzoekt deze overval en komt graag in contact met getuigen. Heeft u informatie over deze zaak? Of heeft camerabeelden waar mogelijk de verdachte op te zien is? Heeft u vlak vóór, tijdens of na de overval iets gezien of gehoord dat met de overval te maken kan hebben? Of weet u wie hier mogelijk bij betrokken is? Geef uw informatie dan door aan de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2023019553. Wilt u liever anoniem melding maken? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.