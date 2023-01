Overleden persoon aangetroffen na brand bedrijfspand

Omstreeks 03.10 uur kwam de melding van de brand. De hulpdiensten gingen er direct heen en ontruimde het bedrijventerrein, diverse omliggende woningen en bewoners werden door bevolkingszorg opgevangen. Ook werd in verband met waterwinning de N506 ter hoogte van Schellinkhout tijdelijk volledig afgesloten. De brandweer heeft de brand geblust en wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar andere gebouwen.

Rond 11.00 uur trof de politie de overleden persoon aan in een unit. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van deze persoon en de toedracht van de brand. Zo wordt onder andere forensisch onderzoek verricht en gesproken met de betrokkenen.

Getuigen gezocht

Mensen die misschien vannacht iets gehoord of gezien hebben in de omgeving van de Dorpsweg wat mogelijk met de brand te maken kan hebben, worden opgeroepen hun informatie met de politie te delen. Dat kan telefonisch via het telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2023020023. Wilt u liever anoniem melding maken? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.