Politie lost twee waarschuwingsschoten in Leidschendam

Rond 06.00 uur kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen in een horecagelegenheid aan de Damlaan in Leidschendam. Door een melder was bij de aangehouden verdachte een vuurwapen gezien. Agenten hebben alle bezoekers één voor één naar buiten gepraat. Een van de bezoekers luisterde niet naar de aanwijzingen van de politie. Daarbij voelden agenten zich genoodzaakt twee waarschuwingsschoten te lossen. De 23-jarige verdachte werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Andere bezoekers werden naar het politiebureau gebracht voor het afleggen van hun verklaring. In de horecagelegenheid werd later een nepvuurwapen aangetroffen. Wat er zich precies heeft afgespeeld wordt verder onderzocht.