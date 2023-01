Politie zoekt getuigen explosie Topaaslaan rond jaarwisseling

Vlak na de jaarwisseling rond 00.12 uur was ondanks al het geluid van het vuurwerk ook een enorme knal te horen op de kruising. Een grote explosie heeft veel schade veroorzaakt in de omgeving. Ondanks de omvang van de schade, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Onder de bewoners is veel angst losgemaakt door de explosie.

Inbraak tuinschuur Topaaslaan

Op dezelfde avond is er ook ingebroken in een tuinschuur aan de Topaaslaan in de buurt van de explosie. Mogelijk heeft deze inbraak verband met de explosie. Daar doet de politie nu onderzoek naar.

Heeft u meer informatie?

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Topaaslaan in Utrecht. Weet u wie er betrokken zijn bij dit incident? Of heeft u andere informatie over deze zaak?