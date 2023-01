Getuigen gezocht beroving Hoofddorp

De 24-jarige vrouw had de telefoon op een verkoopsite aangeboden. Met een potentiële koper werd een afspraak gemaakt op een parkeerplaats bij het Gravenbos. Toen de potentiële koper de telefoon in zijn hand had om hem te bekijken, ging hij er rennend met de telefoon vandoor in de richting van een steeg. In de steeg stonden nog twee andere jongens op hem stonden te wachten. Het is onbekend gebleven in welke richting zij verder zijn gerend.

Signalement

Er is een signalement bekend van een van de verdachten. Dit is de potentiële koper.

Verdachte 1

Man

Donkere tot zeer donkere huidskleur

Slank postuur

Rond 1.85 meter lang

Droeg een zwarte muts

Donkerkleurige kleding en schoenen

Getuigenoproep

De politie zoekt getuigen. Heeft u maandagmiddag voorafgaand, tijdens of na deze beroving iets opvallends gezien in de omgeving van het Gravenbos? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022253483