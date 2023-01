Strafrechtelijk onderzoek na aantreffen dode man in Hoorn

De politie startte direct een onderzoek en sloot de omgeving af. De politie verricht op dit moment onderzoek. De politie zoekt naar getuigen en vraagt mensen met informatie zich te melden.

Heeft u iets gezien of gehoord op maandag 2 januari of wellicht al in de dagen ervoor, dan komt de politie graag met u in contact. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.