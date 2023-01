Tankstation overvallen

Rond 22.30 uur komen twee mannen naar de shop toe lopen. Een van de twee gaat naar binnen, de ander blijft buiten staan. De man die binnenkomt laat een vuurwapen zien aan de geschrokken medewerkster. Hij eist geld. De medewerkster geeft de man een onbekend geldbedrag en hij verlaat de shop vervolgens. Beide mannen vluchten te voet in de richting van de wijk Kroeven.

Direct na de overval meldt de medewerkster het feit via 112 bij de hulpdiensten. Politieagenten gaan op zoek naar de overvallers. Er wordt een signalement rondgestuurd via de portofoon.

Signalementen

Het zou gaan om twee overvallers die allebei vermoedelijk tussen de 18 en 20 jaar oud zijn. Dader 1, de man met het vuurwapen, heeft een getinte huidskleur, hij draagt een zwarte muts, een zwarte jas met een capuchon, een zwarte trainingsbroek met een witte bies en zwarte sneakers. Deze man heeft zijn gezicht bedekt. Dader 2, de man die bij de deur bleef staan, heeft een lichte huidskleur, draagt een zwarte muts, een zwarte jas met daaronder een wit shirt of een witte trui, een zwarte trainingsbroek met een wit merkteken op een van de broekspijpen en zwarte sneakers. Deze man heeft opvallend bolle wangen.

Tijdens de overval waren geen klanten in de shop aanwezig. Agenten namen een aangifte op en bekeken camerabeelden die gemaakt zijn. Medewerkers van team forensische opsporing werden opgeroepen om sporenonderzoek te doen.

Getuigenoproep

Bent u getuige geweest van deze overval? Hebt u informatie die ons zou kunnen helpen om deze zaak op te lossen? Dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer 0900-8844, of via What’s App (06-12207006). Als u liever anoniem wilt blijven, dan kunt u uw informatie ook delen met Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn te bereiken via hun website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch via 0800-7000. Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2023-001941.

Bent u maandagavond rond het tijdstip van de overval, rond 22.30 uur, langs het tankstation aan de Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal gereden met uw auto en bent u in het bezit van een dashcam? Dan hebt u mogelijk beelden gemaakt van de overval of overvallers. Als dat zo is dan wordt u ook verzocht contact op te nemen met de politie.