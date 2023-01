Verdachten aangehouden na inbraak in supermarkt

Om ongeveer 03.30 uur meldde een getuige dat er werd ingebroken on de supermarkt. De politie ging direct ter plaatse en zag een auto wegrijden. Er ontstond een achtervolging die eindigde aan de Twintighoven in Zevenbergen. De vluchtauto crashte tegen een stalen hek in die straat. Agenten zagen vier mannen wegrennen. Meerdere politiemensen werden opgeroepen om te assisteren bij de melding. Ook een politiehelikopter vloog in de omgeving van Zevenbergen om te zoeken naar de verdachten.

In de Twintighoven werd rond 03.40 uur de eerste verdachte aangehouden. Dit was een 25-jarige man uit Rotterdam. De tweede verdachte, een 21-jarige Rotterdammer, kon worden aangehouden op de N285 in Zevenbergen. Dit was rond 04.30 uur. In de Prins Hendrikstraat in Zevenbergen werd een derde verdachte aangehouden omstreeks 04.50 uur. De vierde verdachte wist te ontkomen.

Bij een onderzoek in de gecrashte auto werden sigaretten aangetroffen. Uit de supermarkt waren, volgens de medewerker van de supermarkt, sigaretten gestolen. Door de politie is een aangifte opgenomen.

De verdachten zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar worden ze dinsdag door rechercheurs gehoord over de strafbare feiten waarvan zij verdacht worden.