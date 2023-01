Zwaar ongeval A12 Utrecht richting Den Haag

Rond 07:15 uur komen twee personenauto’s, een vrachtwagen en een bakwagen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Hierbij raken twee personen gewond. Voor de bestuurder van één van de personenauto’s is ook een traumaheli geland. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De A12 is enige tijd afgesloten geweest voor verkeer.

Tijdens de hulpverlening en het onderzoek zijn een tiental bestuurders bekeurd voor het vasthouden hun telefoon tijdens het rijden. Deze bestuurder waren de plaats van het ongeval aan het filmen.



Getuigen gezocht

Het Opsporingsteam Verkeer is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Ze willen graag met getuigen spreken die iets hebben gezien. Ook camerabeelden van een dashcam kunnen helpen. Heeft u beelden van het ongeval? Of heeft u iets gezien? Neem dan contact met ons op.



Dat kan op de volgende manieren:

Digitaal via onderstaand tipformulier

Telefonisch via 0900 8844

Anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000



Slachtofferhulp

Wanneer u getuige bent geweest van een ernstig ongeval, kan dit grote impact hebben. Heeft u behoefte om met iemand te praten, dan staan de mensen van slachtofferhulp voor u klaar. Slachtofferhulp is te bereiken via 0900-0101.