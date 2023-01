Politie toont beelden van overvallers bij tankstation Roosendaal

Op maandag 2 januari 2023 rond 22:30 uur wordt tankstation BP aan de Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal overvallen. Door twee mannen, waarvan één met een pistool. Ze komen samen aan. Een van de overvallers gaat met een pistool naar binnen en bedreigt daar de caissière. De tweede overvaller blijft bij de deur staan en houdt die open. De gewapende overvaller laadt zelfs zijn pistool door als hij bij de kassa staat, mogelijk om de caissière nog meer schrik aan te jagen. De caissière overhandigt het geld uit de kassa, dat de overvaller in een plastic tas van de Albert Heijn stopt. Daarop vertrekt hij en rent samen met de andere overvaller weg. In de uitzending van Bureau Brabant op maandag 30 januari toont de politie beelden van deze daders. De kijker wordt tijdens een reconstructie meegenomen tijdens de heftige overval.

Op 25 januari was het weer raak. Op die avond, rond 22.45 uur proberen drie personen een overval te plegen bij het tankstation. Dit keer trekt een van de daders een mes. Gelukkig raakt niemand gewond, maar wel weer een getraumatiseerde medewerker die achterblijft. Zonder buit gaan deze overvallers er weer vandoor. Ook zij zijn vastgelegd op de camera’s. Deze overvallers worden vanavond in de uitzending aan u getoond. Na de uitzending zijn de beelden te zien op www.politie.nl en worden ze gedeeld via sociale media.

