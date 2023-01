Politie onderzoekt steekincident Holtstek Groningen

Dinsdag 31 januari rond 13:40 uur kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een steekincident aan de Holtstek. Het slachtoffer raakte zwaargewond en de medische hulpverlening kwam met spoed ter plaatse. De politie is direct een onderzoek gestart en heeft in de omgeving gezocht naar de verdachten.

Verdachten aangehouden

Rond 13:55 uur werd de eerste verdachte aangehouden in de omgeving van de Rademarkt. Het gaat om een 30-jarige man uit Budel. Niet veel later werd een tweede verdachte, een 29-jarige man uit Hoogeveen aangehouden nabij het Damsterdiep. Beide verdachten zitten vast en worden verhoord.

Getuigen en camerabeelden gezocht

Bent u getuige geweest van dit steekincident of hebt u de verdachten na het incident zien wegrennen? Of hebt u op een andere manier informatie over dit steekincident? Neem dan contact op met de politie. De politie is ook op zoek naar camerabeelden waar het incident of de verdachte(n) op zijn te zien. Dit kunnen beelden zijn van een deurbelcamera of dashcam. Woont u in de omgeving van de Holtstek en heeft u een deurbelcamera? Of reed u ten tijde van het steekincident daar in de omgeving en heeft u de verdachte(n) op beeld staan? Deel deze beelden met de politie. Dit kan via het online tipformulier onderaan deze pagina. Informatie delen kan ook telefonisch (0900-8844) of anoniem: 0800-7000.