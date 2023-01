Vierde verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij brandstichting Zwolle

Uit onderzoek blijkt dat de 57-jarige man wordt verdacht va betrokkenheid bij nog vier andere zaken. Het gaat om meerdere vernielingen bij een bedrijf aan de Rondweg in Wezep tussen 2019 en 2020, vernieling van een bedrijfspand aan de Warmtekrachtstraat in Hattemerbroek in 2019, een brandstichting van een voertuig op 21 november 2021 aan de Kalkoenweg in Ermelo en een brandstichting van een bedrijfspand aan de Herderlaan in Ermelo op 31 januari 2022.

