Veel gevonden bij integrale controle

De politie nam de auto en alle kleding in beslag en start een onderzoek naar de verdachten. React doet namens een groot deel van de merken aangifte ter zake van merkvervalsing. De gemeente Utrecht bekijkt of andere maatregelen nodig zijn.

Blijf melden

Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Meld dit bij de politie of via Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000