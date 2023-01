Getuigen van vermoedelijke brandstichting gezocht

Na een melding van brand troffen agenten aan twee zijden van de straat branden aan. Zowel aan de kant van de Boekhorststraat en de kant van de Paviljoensgracht. Tegen de gevel van een woning stond een vuilnisbak in brand. Even verderop in de straat stonden twee scootmobielen in brand. Bij laatstgenoemde brand vatten ook een elektriciteitskastje en de gevel en de voordeur van een woning vlam. De brandweer is direct gestart met blussen. De politie vermoed dat er sprake is van brandstichting en doet onderzoek.

Uw tips helpen

Heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Oog In ’t Zeilstraat? Uw tips kunnen het onderzoek van de politie helpen. Bel 0900 8844. Liever anoniem informatie delen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Ook beelden uit de omgeving zijn interessant voor het onderzoek. U kunt deze direct via het tipformulier hieronder uploaden.