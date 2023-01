Camerabeelden van jonge straatrover getoond in Team West

Twee autobranden Den Haag

Op het Mr.J.Meermanerf in Den Haag vond zaterdag 10 december om 06.15 uur een autobrand plaats. Een grijskleurige Citroen C3 die in de buurt van nummer 55 geparkeerd stond, werd in brand gestoken en kon niet meer gered worden. De auto werd total loss verklaard. Een paar dagen later op vrijdag 16 december vloog op de Meppelweg ter hoogte van nummer 1104 een blauwe Volkswagen Polo in brand. Ook deze auto kon niet meer gered worden. Deze locatie ligt op nog geen vijf minuten loopafstand van de eerdere brand. De politie sluit brandstichting van deze twee auto's niet uit. Ook onderzoekt de politie of deze branden mogelijk iets met elkaar te maken hebben. In de uitzendingen worden er beelden getoond van de twee uitgebrande auto’s en doen we een getuigenoproep.

Kent u deze straatrover?

Het is alweer een tijd geleden, maar de politie is nog steeds op zoek naar de dader van een straatroof in Zoetermeer. In de uitzending laten we beelden zien van de mogelijke verdachte. Omdat het vermoeden bestaat dat hij minderjarig, zijn deze beelden nu nog onherkenbaar gemaakt. Mocht de verdachte zich niet melden, dan tonen we de originele beelden. Wat gebeurde er die dinsdag 26 juli 2022omstreeks 21.30 uur op station Meerzicht in Zoetermeer.

Die avond verliet een 17-jarige jongen samen met een vriend het station. Terwijl zij daar liepen, weden ze door een groep jongens tegengehouden. De groep eiste dat de twee hun spullen moesten afgeven. Het 17-jarige slachtoffer weigerde en rende weg. De groep ging achter hem aan en bij het winkelcentrum Meerzicht werd hij klemgezet, kreeg een paar klappen en moest zijn airpods en smartphone afgeven. Zijn vriend riep de hulp in van familieleden en samen konden zij een van de straatrovers op het Jagerspad achterhalen en maakten een paar opnames van hem. Deze straatrover riep echter dat hij niks had gedaan en rende weg. Een getuige meldde dat hij had gezien dat deze jongen een mobiele telefoon had weggegooid. Dit bleek later de weggenomen telefoon te zijn van het 17- jarige slachtoffer.

Woninginbraak Voorburg

In de uitzending worden camerabeelden getoond van een verdachte die op dinsdagavond 15 november 2022 rond 19.00 uur in brak in een woning aan de Monseigneur van Steelaan in Voorburg. Toen de bewoner die avond thuiskwam, zag hij dat de deuren in zijn woning open stonden en dat de balkondeur op een kier stond. De hele woning was overhoop gehaald maar er was gelukkig niets weggenomen. Wij vragen uw hulp bij de herkenning van deze woninginbreker.

