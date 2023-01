Vier aanhoudingen voor diefstal van katalysatoren

Het busje waarin de vier verdachten reden werd op de A12 ter hoogte van Zoetermeer omstreeks 23.00 uur staande gehouden. Voorin het busje zaten drie personen, later bleek ook in de laadruimte nog iemand te zitten. Daarnaast werden in de laadruimte twee katalysatoren en inbrekerswerktuigen aangetroffen.

De vier inzittenden zijn aangehouden op verdenking van diefstal van katalysatoren, witwassen en mobiel banditisme. Het gaat om vier mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats van 25, twee van 34 en 37 jaar oud. Hun voertuig is in beslag genomen.

Mobiel banditisme

Met mobiel banditisme wordt gedoeld op internationaal rondtrekkende criminele bendes. Criminelen in deze bendes plegen allerlei misdrijven en verdienen daar hun geld mee. Denk aan misdrijven zoals winkeldiefstal, woninginbraak, oplichting en zakkenrollerij. Criminelen in deze bendes zijn vaak maar een korte tijd in nederland. Ze verblijven meestal op campings, op recreatieparken, hotels en tijdelijk gehuurde woningen. Na een kort verblijf trekken de mobiele bandieten door naar een ander land of gaan ze terug naar het thuisland.