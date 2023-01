Vijftien panden in beslag genomen in witwasonderzoek

Na binnengekomen informatie startte de politie een onderzoek naar de witwaspraktijken van de drie aangehouden verdachten. De verdachten zijn 23, 51 en 52 jaar oud en komen uit Berkel en Rodenrijs en Den Haag. Tijdens de doorzoekingen van de panden namen agenten een groot aantal (waardevolle) goederen in beslag. De verdachten zitten vast en worden later gehoord.

Witwassen

Het zichtbaar maken van de onzichtbare ondermijning is een belangrijke prioriteit voor politie, OM en bestuur. Op deze wijze kan de overheid de krachten bundelen om tot een effectieve aanpak van georganiseerde criminaliteit te komen. Deze witwas-casus is daar een mooi voorbeeld. Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het gaat om geld afkomstig van criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale en fiscale fraude.



Een doorzoeking is in een onderzoek naar witwassen vaak niet het sluitstuk, maar juist het vertrekpunt. Het onderzoek in deze zaak gaat dan ook onverminderd verder.