Hennepafval leidt naar aanhouding drie verdachten

Gedumpt hennepafval op de Beerpolderweg in Dordrecht september vorig jaar zette de recherche op het spoor van de drie verdachten. Uit informatie die tijdens het onderzoek verzameld werd, rees het vermoeden dat de verdachten ook hennep kweekten. Gisteren zijn agenten in meerdere panden in zowel Dordrecht als Papendrecht naar binnen gegaan. De drie verdachten zijn hierbij aangehouden. In de panden werden meerdere hennepkwekerijen aangetroffen met in totaal zo’n 500 planten. Daarnaast lag in één van de panden enkele duizenden euro’s contact geld. De hennepplanten worden vernietigd en het geld is in beslag genomen. De mannen zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter-commissaris.