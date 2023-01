Man aangehouden na bedreigen buschauffeur

Politieagenten hadden tijdens hun dienst al meerdere meldingen gehad dat een man ruzie zou maken met buschauffeurs. Maar bij de eerdere meldingen was de ruziënde man al weg toen de agenten aan kwamen. Toen er weer een melding binnenkwam, dit keer over een buschauffeur die onderweg was naar Etten-Leur, troffen de agenten de verdachte wel aan.

Hij zou zich in de bus van Breda richting Etten-Leur agressief hebben gedragen en de buschauffeur met de dood hebben bedreigd. Toen de buschauffeur op het Stationsplein stopte om passagiers in te laten stappen, zou de man bovendien ook de instappende passagiers hebben lastig gevallen. Politieagenten hielden de verdachte, een 28-jarige Roosendaler, vervolgens aan op verdenking van bedreiging en namen hem mee naar het politiebureau. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn. Ook op het politiebureau heeft de man zich misdragen en bevuilde hij zijn cel. De verdachte zit voor nader onderzoek en verhoor nog vast.

Achter elk uniform zit een mens

Behalve politiemedewerkers krijgen ook andere medewerkers met een publieke taak, zoals bijvoorbeeld boa’s, ambulance- en brandweerpersoneel en buschauffeurs, te maken met agressie en geweld. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een hogere straf geëist.

De in 2021 opgerichte Taskforce Onze hulpverleners veilig heeft een actieprogramma gelanceerd. Daarmee wil de Taskforce geweld tegen en mishandeling van hulpverleners terugdringen en Nederlanders ervan doordringen dat agressief gedrag richting hulpverleners nooit wordt getolereerd.