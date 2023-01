Drie koperdieven opgepakt

Op dinsdag 31 januari 2023 om 2.20 uur kwam er een melding binnen bij het Operationeel Centrum. Een getuige, een medewerker van een beveiligingsbedrijf, meldde dat hij gestommel hoorde in een loods van een bedrijf aan de Ekkersrijt. Meerdere politie-eenheden werden naar het bedrijf gestuurd en de agenten omsingelden het pand.

Aanhoudingen

De agenten slopen naar binnen en hoorden inderdaad gestommel in een loods. Daar zagen ze drie mannen die bezig waren koper vanuit een container in tassen te doen. Bij het zien van de agenten sloegen de mannen op de vlucht. Twee mannen konden direct aangehouden worden. Een derde wist via een stelling te ontkomen. Er werd direct een zoekactie opgezet waarbij de politieheli en een politiehond met geleider te hulp schoten. Uiteindelijk werd ook de derde verdachte in de omgeving aangehouden.

Ingesloten

De drie mannen, één uit Rotterdam van 37 jaar en twee uit Tilburg van 25 en 38 jaar, zijn naar het bureau gebracht en daar ingesloten voor de rest van de nacht. Via een autosleutel werd de auto waarmee ze gekomen waren gevonden. Deze is in beslag genomen.