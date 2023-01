Getuigen gezocht poging tot straatroof Haarlem

Signalement

De verdachte vluchtte te voet weg richting het station en voldoet aan het volgende signalement:

Man

Leeftijd tussen de 25 en 30 jaar oud

Licht getinte huidskleur

Zwarte haarkleur

Droeg donkere kleding met een zwarte pet

Help ons de dader te vinden

Herkent u de verdachte of zag u maandag rond 16.00 uur iets opvallends in de omgeving van het Stationsplein? Beschikt u over camerabeelden waar wij mogelijk wat aan hebben? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844 of upload de beelden direct via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Neem dan contact op via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U helpt zo mee om dit misdrijf op te lossen.