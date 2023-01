Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

De politie reed op de A2 toen zij een melding kreeg van een ANPR-hit van een voertuig waarin een vuurwapengevaarlijke man zou zitten. De auto werd gesignaleerd en gevolgd. Toen de politie het voertuig een stopteken gaf, ging de auto ervandoor. Na een korte achtervolging is het voertuig tot stilstand gebracht. Op de A73 richting Roermond stopte de auto en stapte er een man uit. Deze greep met zijn handen naar zijn broekzak en wilde niet luisteren. Hierop werd een waarschuwingsschot gelost. Vervolgens kon de man worden aangehouden. Naast de man zat er ook nog een vrouw in de auto. Ook zij is aangehouden.