Aanhouding in onderzoek naar winkelovervallen Bussum

Op zaterdag 17 december werd een winkel aan de Landstraat in Bussum slachtoffer van een gewapende overval. De dader bedreigde het personeel en eiste daarbij geld. Een week later, op zaterdag 24 december, was een pizzeria aan De Clinge doelwit van een soortgelijke gewapende overval. Op het moment dat de politie bij beide overvallen aankomt ontbreekt van een mogelijke dader nog elk spoor. Een zoekactie leidt daarbij niet direct tot resultaat. Met behulp van onder andere buurtonderzoek, forensisch onderzoek, getuigenoproepen en het nalopen van camerabeelden is de zoektocht naar de dader(s) voortgezet.

Dezelfde verdachte

Omdat beide overvallen gelijkenissen vertonen en het signalement overeenkomt is in het onderzoek rekening gehouden met de mogelijkheid dat het hierbij zou gaan om een en dezelfde dader. Uiteindelijk leidt dit onderzoek ook naar een verdachte die verantwoordelijk lijkt te zijn voor beide overvallen. Deze 17-jarige jongen uit Almere is op woensdag 4 januari in zijn woonplaats gearresteerd. Hij zit momenteel in hechtenis voor verder verhoor.