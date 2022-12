Pizzaria Bussum overvallen, getuigen gezocht

Op kerstavond rond 19.10 uur liep een man met een bivakmuts de pizzaria binnen. De overvaller weet in het kantoor te komen en bedreigt het personeel met een mes. Vervolgens doet hij een greep uit de kassa en gaat er vandoor. Hij vlucht in de richting van de Huizerweg. Hierna ontbreekt ieder spoor.

Signalement

Man

Licht getint

Normaal postuur

Rond 1.75 - 1.80 meter

17 - 19 jaar

Donker gekleed en had bivakmuts op

Tas met zwarte buitenkant en oranje binnenkant

Sprak Nederland met accent (straattaal)

Twee overvallen in korte tijd

De recherche onderzoekt de overval. Het weekeind daarvoor, op zaterdag 17 december, werd ook een winkel in de omgeving overvallen. De dader heeft een soortgelijk signalement. De recherche onderzoekt of de twee overvallen verband hebben met elkaar. Mensen die over relevant beeldmateriaal of informatie beschikken kunnen deze delen via onderstaand meldformulier of contact opnemen met de politie via 0900-8844. Liever anoniem melden? Dat kan via 0800-7000.