Politie onderzoekt mishandeling ; Oproep getuigen

Het slachtoffer fietste met zijn vrouw en zoon tussen 01.45 en 02.00 uur over het fietspad in de richting van De Boeg. Hij werd daarbij zwaar gehinderd door twee mannen die op het fietspad liepen. Het slachtoffer en zijn vrouw vielen hierdoor met de fiets op de grond. Hierna volgde een confrontatie met de twee verdachten, waarbij het slachtoffer werd mishandeld. De verdachten liepen vervolgens weg in onbekende richting.



Signalement

Van de verdachten is het navolgende signalement bekend:

Verdachte 1:

- man, 1.70-1.75 meter lang, getinte huidskleur, ongeveer 20 jaar oud en gekleed in een geel/blauwe jas. Hij droeg een pet;

Verdachte 2:

- man, 1.80 meter lang, lichte huidskleur, ongeveer 20 jaar oud met blond kort krullend haar. Hij was in donker gekleed.



Oproep getuigen

De politie onderzoekt deze zaak en verzoekt getuigen om zich te melden via 0900-8844. Specifiek is de politie op zoek naar een getuige die het slachtoffer wilde helpen, maar zich nog niet heeft gemeld. Het gaat om een jongeman van begin 20 jaar oud.