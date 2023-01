Getuigen gezocht van woningoverval

De verdachten zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan. De bewoner heeft pas rond 08.10 uur de hulpdiensten weten te waarschuwen. Wat er exact is gebeurd onderzoekt de politie. Het is niet bekend of / en wat er buit is gemaakt. Getuigen kunnen contact opnemen met 0900-8844. Mogelijk zijn er mensen geweest die de twee verdachten gezien hebben. Beelden uit de omgeving zijn ook welkom via www.politie.nl/upload.

2023002391