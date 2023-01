Twee overvallers razendsnel aangehouden

De politie kon live meekijken met camerabeelden in het casino. Politieagenten op straat kregen op deze manier alle nodige informatie terwijl ze onderweg waren. Als de overvallers naar buiten komen zijn de eerste agenten net komen aanrijden.



Vrijwel direct slaan de overvallers te voet op de vlucht. Om de verdachten te stoppen worden er een aantal waarschuwingsschoten gelost. Eén verdachte kan vrijwel direct worden aangehouden. De andere verdachte kon na een korte zoekactie worden aangehouden. Dankzij de goede aansturing vanaf het Operationeel Centrum (OC) en het snelle optreden van de agenten op straat werden beide verdachten ingerekend.



Het tweetal is voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Een zoekactie naar een mogelijk derde overvaller heeft niets opgeleverd. Mensen met informatie en / of getuigen die de politie nog niet heeft gesproken kunnen bellen met 0900-8844. Relevant beeldmateriaal kan worden verstuurd via www.politie.nl/upload



2023002051