Geldbedrag buitgemaakt bij gewapende overval

Gulpen - Woensdagmiddag is bij een gewapende overval op een tankstation aan de Rijksweg in Gulpen een geldbedrag buitgemaakt. De overval werd gepleegd door een verdachte die na de overval vluchtte richting Wittem. De politie is meteen gestart met een onderzoek. Bij de overval raakte niemand gewond.