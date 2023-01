Politie onderzoekt verkeersongeval in file bij Lemmer

Het eerste ongeval gebeurde nabij Follega. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. In Lemmer botste een bestelbus op de ontstane file op vier voertuigen. De bestuurster van een personenvoertuig, een 51-jarige vrouw uit de gemeente Midden-Groningen, raakte ernstig gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Enkele automobilisten en bijrijders van de andere voertuigen zijn door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Onderzoek

De politie onderzoekt hoe ongeval in de file heeft kunnen gebeuren. Er is onder meer gesproken met getuigen en de specialisten van FO Verkeer hebben ter plaatse onderzoek verricht. De bestuurder van de bestelbus, een 28-jarige man uit Leeuwarden, is aangemerkt als verdachte. Hij zal worden gehoord.