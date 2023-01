Getuigen gezocht van brand in horecagelegenheid

Rond 02.40 uur ontstond de brand in het pand. De politie vermoedt dat er sprake is van opzet en doet onderzoek. Hiervoor vindt onder andere sporen- en buurtonderzoek plaats en wordt gekeken of er relevante camerabeelden beschikbaar zijn.

Hebt u iets verdachts gezien rond het tijdstip van de brand of heeft u meer informatie? Neem contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook, via tel. 0800-7000. Relevante beelden kunnen gedeeld worden via onderstaand tipformulier.