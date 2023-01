Onderzoek gestart na explosie

Het is net voor middernacht als de politie een melding krijgt van een explosie in een portiek. Als de agenten op de locatie aankomen, zien zij op afstand een enorme ravage. De ramen van het portiek zijn eruit geblazen en er ligt veel glas op straat. Twee geparkeerde voertuigen raakten ook beschadigd. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) kwam ter plaatse en de Forensische Opsporing startte een onderzoek. De Forensische Opsporing vermoedt dat er een explosief is gebruikt om de explosie te veroorzaken. De verdachte is weggerend en mogelijk in een lichtgekleurde auto weggereden.

Signalement verdachte

Man

Licht getinte huidskleur

Klein postuur

Droeg een pet en sjaal

Getuigen

Om dit misdrijf zo spoedig mogelijk op te lossen, doet de recherche Kennemerland onderzoek en zoekt getuigen. Mensen die iets gezien hebben van het incident, of mogelijk beelden hebben waarop de explosie of de vlucht van de verdachte te zien is, vragen we zich te melden. Er is ook een digitaal buurt onderzoek gestart.

Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Melden kan ook anoniem via 0800-7000. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2023003030