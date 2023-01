Politie zoekt getuigen overval kruidenierswinkel Dordrecht

Even voor 09:30 uur kwam een tengere man met capuchon de kruidenierswinkel binnen en bedreigde het aanwezige personeel met een mes. Hij deed een greep uit de kassa en vertrok met een onbekend geldbedrag. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de schrik zit er goed in. Agenten zochten in de omgeving, maar konden nog niemand aanhouden.

Was u getuige van de overval? Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan ook anoniem.