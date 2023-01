Politie start onderzoek naar brandstichting bij kledingwinkel

Hulpdiensten kregen donderdag 5 januari rond 3.40 uur een melding over een brand binnen. Bij het pand aangekomen bleek dat er een winkelpand in de brand stond. De brandweer had de brand vrij snel onder controle. Er raakte niemand gewond. Bij de winkel wordt door de politie onderzoek gedaan.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen. Je kan contact opnemen met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. Of vul hieronder een tipformulier in. Vermeld daarbij zaaknummer 2023003874.