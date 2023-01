Minder incidenten, meer aanhoudingen tijdens oud en nieuw

Voorkomen

Toch lag het totaal aantal incidenten waarbij de politie in actie moest komen een stuk lager dan gemiddeld in voorgaande jaren (14.806 incidenten, -19,7 procent). Vooral in de categorieën ‘vuurwerk’ (-51,7 procent), vernieling (-33,5 procent) en overlast (-19,2 procent registreerde de politie fors minder incidenten.

De Meij: ‘De politie heeft in aanloop naar de jaarwisseling veel gedaan om incidenten te voorkomen. We hebben onze netwerken in buurten en wijken aangesproken en mogelijke raddraaiers opgezocht. Ook hebben we door intensieve opsporing een recordhoeveelheid verboden vuurwerk van de straat gehouden. Waar het toch uit de hand dreigde te lopen, lukte het door snel ingrijpen in veel gevallen de lont uit het kruitvat te halen. Massale openbare ordeverstoringen bleven mede hierdoor uit.’